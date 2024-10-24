Benzin ve motorine zam bekleniyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Ekonomim'in haberine göre; 25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarında zam gelmesi bekleniyor.

Peki, 24 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 24 Ekim 2024 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 41,91 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,70 TL

Motorin litre fiyatı: 41,85 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 42,44 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,69 TL

Motorin litre fiyatı: 42,94 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL