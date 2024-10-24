1 milyon Suriyeli çocuk okula gidiyor

Suriyeli sığınmacıların okullaşma oranı da yüzde 80'e yaklaştı. MEB'in verilerine göre yeni yılda Suriyeli öğrenci sayısı 1 milyonu aştı. En fazla Suriyeli öğrenci İstanbul'da bulunuyor. Bu şehri Gaziantep takip ediyor. Yoğunluk açısından ise Kilis ilk sırada yer alıyor.

Suriyelilerin okullaşma oranı lise seviyesine geldiğinde yüzde 53'e geriliyor.

YABANCIYA YÜZDE 50 KOTASI



Türkiye'deki sığınmacıların çocukları Türk öğrencilerle aynı okula gidiyor ancak bu konuda bir kota uygulanıyor. Yabancı öğrenci oranının yüzde 50'yi geçmesine izin verilmiyor. Şu anda 475 okulda yüzde 50'nin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. Bu nedenle yüzde 50'nin üzerinde yabancı öğrenci olan okulların eşleştirilen diğer okullara taşıma işlemleri başlatıldı.

Ayrıca Türkiye genelinde 160 ilçede Suriyelilerin nüfusu Türk nüfusun üzerine çıkınca, bu ilçeler yabancıların ikametine kapatıldı. Bu tedbirle birlikte, okullardaki yabancı öğrenci nüfusu da kademeli olarak düşmüş olacak.

559 FİLİSTİNLİ ÇOCUK DA EĞİTİM GÖRÜYOR



Bu arada, savaş mağduru Filistinli çocukların eğitimi ile ilgili aksiyon alındı. Yaşanan insani krizden etkilenen çocuklarla ilgili olarak denklik işlemleri yapılan Ankara'da 231, İstanbul'da da 328 olmak üzere toplam 559 Filistinli çocuğun okul kaydı yapıldı.