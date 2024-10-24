Ankara'da 12 FETÖ firarisi yakalandı

Bu kapsamda, FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda haklarında yakalama emri çıkarılan, içlerinde şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulunduğu 13 firarinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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