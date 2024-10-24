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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru yüzde 23.5'lik artışla 17.5483 liradan 21.6721 liraya yükseltildi

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 09:18, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:46
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 artırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL'ye kadar olan kısmı için (328 TL dahil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28; 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dahil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18; ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.

Barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi

Fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu.

Yeni Euro değerine göre hesaplanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2025 yılı için de uygulanmaya devam edecek.

Söz konusu karar 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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