TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine girişler kontrollü sağlanıyor

Jandarma tarafından yerleşke çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı.

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