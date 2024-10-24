Saldırı sonrası tahliye edilen TUSAŞ çalışanı: "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" https://t.co/3ZOo2Xa7Zj pic.twitter.com/KdR2SX6n0y

Tahliye edilen TUŞAS çalışanı, tepkisini göstererek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

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