Altının gramı 3 bin 13 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 2 bin 993 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 13 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar önemli oranda geriledi. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesine kadar gerilerken, geçen hafta piyasalardaki fiyatlamalarda aralık ayındaki faiz indirimine de kesin gözüyle bakılıyordu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.