İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı başvuruları başladı

2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2024-İcra), 7 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 24 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-İcra Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-İcra: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri