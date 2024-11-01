İDDK'dan Sağlık Yönetimi mezununun öğretmen olarak atanmamasına dair karar

TTK'nın belirleme yetkisi açıktır

günün koşulları, ihtiyaç durumu ve personel politikası gibi sebeplerle öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını düzenleme ve bu hususlarda değişiklik yapma konusunda yetkinin Talim ve Terbiye Kuruluna verildiği, dava konusu Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla getirilen değişikliğin de bu doğrultuda yapıldığı anlaşılmıştır.

Kaldırılan bölümler için mezun olanlara hak verilmiştir

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'nın Geçici 3. maddesinde, bu Karar ile öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edileceği şeklinde kurala yer verildiği, davacının Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden 05/06/2014 tarihinde mezun olduğu ve atama esaslarına ilişkin anılan kararın yürürlüğe girdiği tarih olan Mart-2014'te öğrenimine devam ettiği, davacının başvuru yapabileceği "Sağlık Hizmetleri Sekreterliği" atama alt alanının kaldırılması nedeniyle öğrenimine uygun bir alana başvuru hakkının tanınmasının, hukuki öngörülebilirlik açısından hukuk devleti ilkesi uyarınca gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.



T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2023/447

Karar No: 2024/39

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 29/03/2022 tarih ve E:2019/2945, K:2022/1503 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Sağlık Yönetimi bölümü mezunu olan ve formasyon eğitimi alan davacı tarafından öğretmen olarak atanma ve yerleştirilme hakkı tanınması istemiyle 14/09/2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve davacının mezunu olduğu "Sağlık Yönetimi" bölümünün, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ekinde bulunan çizelgenin 70. sırasındaki atama alanından çıkarılmasına dair anılan Kurulun . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmektedir

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 29/03/2022 tarih ve E:2019/2945, K:2022/1503 sayılı kararıyla;

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 28. maddesinin 6. fıkrası, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6. maddesi, 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 01/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 24. maddesi, 1219 sayılı Kanun'un 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile eklenen Geçici 11. maddesi ve ... tarih ve ... sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'nın Geçici 3. maddesinde yer alan kurallar aktarılarak,

.tarih ve . sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı yönünden;

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi sonucunda, günün koşulları, ihtiyaç durumu ve personel politikası gibi sebeplerle öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarını düzenleme ve bu hususlarda değişiklik yapma konusunda yetkinin Talim ve Terbiye Kuruluna verildiği, dava konusu . tarih ve . sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararıyla getirilen değişikliğin de bu doğrultuda yapıldığı görüldüğünden, düzenlemede üst hukuk normlarına ve hukuka aykırılık bulunmadığı,

Davacının öğretmen olarak atanma ve yerleştirilme hakkı tanınması istemiyle 14/09/2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlem yönünden;

... tarih ve ... sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı'nın Geçici 3. maddesinde, bu Karar ile öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edileceği şeklinde kurala yer verildiği, davacının Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden 05/06/2014 tarihinde mezun olduğu ve atama esaslarına ilişkin anılan kararın yürürlüğe girdiği tarih olan Mart-2014'te öğrenimine devam ettiği, davacının başvuru yapabileceği "Sağlık Hizmetleri Sekreterliği" atama alt alanının kaldırılması nedeniyle öğrenimine uygun bir alana başvuru hakkının tanınmasının, hukuki öngörülebilirlik açısından hukuk devleti ilkesi uyarınca gerekli olduğu sonucuna ulaşıldığından, işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmediği gerekçeleriyle,

Davacının öğretmen olarak atanma ve yerleştirilme hakkı tanınması istemiyle 14/09/2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yaptığı başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline, . tarih ve . sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, dava konusu bireysel işlemin mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda, hukuka uygun bir şekilde tesis edildiği, farklı yorum ve değerlendirme yapılarak oluşturulan gerekçe ve kararda hukuki isabet bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, temyize konu kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ. 'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu bireysel işlemin iptali, düzenleyici işlem yönünden davanın reddi yolundaki Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 29/03/2022 tarih ve E:2019/2945, K:2022/1503 sayılı kararının temyize konu iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 18/01/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

