Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Mustafa Necmi İlhan yeniden seçildi

MYK'nin yazılı açıklamasına göre, Kurumun 19. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim'de Başkanlık binasında yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in açılış konuşmasını yaptığı genel kurulda, MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan, kurumun faaliyet raporu, çalışma programı ve personel planlaması, 2023 mali yılı kesin hesabı ve 2025 mali yılı bütçe ve aidat teklifini içeren sunum gerçekleştirdi.

Sunulan rapor, bütçe teklifi ve programlar, genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra yapılan seçimde, Mustafa Necmi İlhan MYK Başkanlığına tekrar seçildi.