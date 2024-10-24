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Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü, evlilik yıl dönümünde, eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu. Ekici'nin, GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldığı ortaya çıktı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 14:38, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:41
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Şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

TUSAŞ'a yönelik dün düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14'üncü evlilik yıl dönümleri nedeniyle kendisine gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu.

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Zahide Güçlü Ekici'nin, TUSAŞ'ta yerli ve milli imkanlarla geliştirilen GÖKBEY genel maksat helikopterinin imalatında aktif olarak görev aldığı öğrenildi.

TUSAŞ'ta daha pek çok projede görev alan Ekici'nin, 2021'de lösemiye yakalanan ve şu anda 8 yaşında olan kızının hastalığı atlatmasında ona büyük destek verdiği, o süreçte kanser hastalarına da yardımcı olduğu öğrenildi.

EVİN GİRİŞİNE BOTLARI KONULDU

Zahide Güçlü Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Türk bayrağı asılan binanın girişine ise Ekici'nin dün saldırı sırasında ayağında bulunan botları konuldu. Ekici ailesi binanın önünde taziyeleri kabul etti.

"ŞEHİTLİK ONA ÇOK YAKIŞTI"

Zahide Güçlü Ekici'nin ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü de "Melek gibi bir insandı. Çok yardımseverdi. Kızı lösemiyle savaştı, şimdi süreci takip ediliyor. Annesinin vefat ettiğini öğrendi psikolog eşliğinde. Melek gibi, hayırsever, yardımsever bir insandı. Vatanına çok bağlıydı, çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı. Yaptığı işten gurur duyuyordu." diye konuştu.

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