TUSAŞ şehitlerine veda

TUSAŞ ŞEHİDİ TAKSİCİYE VEDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

DÖRT ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR

TUSAŞ'A düzenlenen terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda, Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan'da tören düzenleniyor.

Şehitler törenin ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecekler.