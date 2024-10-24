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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 16:28, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:29
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1883,5

-5,52

2

Fransa

1859,85

+7,93

3

İspanya

1844,33

+7,91

4

İngiltere

1807,83

-9,45

5

Brezilya

1784,37

+12,35

6

Belçika

1761,27

-6,87

7

Portekiz

1752,68

+0,54

8

Hollanda

1748,24

-11,71

9

İtalya

1729,4

+3,09

10

Kolombiya

1724,37

-14,35

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