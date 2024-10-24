Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, TBMM'nin 2025 bütçe verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranını hesapladı. Tahminlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Baziki, asgari ücrete yüzde 17 oranında zam yapılacağını öngördüğünü aktardı.

Baziki, "Bu, 2025 sonu enflasyon tahminine uyuyor. Ancak hem enflasyon hem de borçlanma maliyetlerinde kademeli bir gevşemeye işaret eden yüzde 30'luk bir artışın daha olası bir sonuç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

IMF'den asgari ücret açıklaması

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini ve en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.