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Kira enflasyonunda gerileme sinyali

Merkez Bankası, öncü göstergelerin kira enflasyonunda gerilemeye işaret ettiğini açıkladı. Ekim enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağı belirtilirken, yukarı yönlü risklere dikkat çekti.

Haber Giriş : 24 Ekim 2024 21:01, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 21:01
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Kira enflasyonunda gerileme sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 17 Ekim toplantısına ilişkin özet yayınlandı.

Toplantı özetinde şu ifadeler öne çıktı:

"Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecek.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak.

Öncü göstergeler ekim ayı enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret ediyor.

Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi bekleniyor.

Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, sözleşme yenileme oranının ekim ayında düşmesinin de etkisiyle aylık kira enflasyonunun gerileyeceğine işaret ediyor."

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