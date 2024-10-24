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'TUSAŞ'a saldırı görüntülerini ilk yayanlara yaptırım uygulanacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TUSAŞ'a düzenlenen saldırıyla ilgili görüntüler hakkında, "ilk paylaşanlar, bunların çoğaltılmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden çoğaltanlarla ilgili bir yaptırım süreci olacak, hukuki süreç olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 18:38, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 18:41
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'TUSAŞ'a saldırı görüntülerini ilk yayanlara yaptırım uygulanacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dün TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından saldırı anının sosyal medya ve görsel medyada yayınlanmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın görüntüyü ilk paylaşan ve yayılmasını sağlayan hesapların tespit edileceğini söyledi.

'Gazetecilierde fren mekanizmasının olması gerekiyor'

Özlem Zengin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu konuyla ilgili olarak bütün kurumlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Tabii burada önemli olan şey, bu olay olduktan sonra kamuoyunda konuya ilişkin pek çok görüntü paylaşıldı. Dünya'nın her yerinde böyle terör olayları cereyan ediyor. Görüyorsunuz, İsrail binlerce insanı katlediyor, katlettikten sonra bu konuya dair kendisi görüntü paylaşmıyor. Amerika'da saldırılar oluyor, okullarda saldırılar yapılıyor.

Bu saldırılarla ilgili olarak hem hukuki düzenleme adına daha ağır yaptırımlar var hem de içten gelen bir mekanizma var. Yani burada olay olduktan sonra terör örgütlerinin asli amaçları varlıklarını göstermek, kendi propagandasını yapmak. Bununla ilgili olarak içimizden kaynaklanan, başta gazeteciler olmak üzere bir fren mekanizmasının muhakkak suretle olması gerekiyor.

'Yapıtırım uygulanacak'
Bizim de TBMM'de bu konuyla alakalı olarak muhakkak bir çalışma yapmamız lazım. Bu görüntülerin paylaşılmasının yarattığı muazzam bir tahribat var. Bu tahribata, terör örgütlerinin propaganda yapmasına müsade etmemek lazım. Şu andan itibaren de biliyorum ki İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili olarak bu görüntülerin ortaya çıkma sürecini ve bunların nasıl çoğaldığını, ilk paylaşanlar, bunların çoğaltılmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden çoğaltanlarla ilgili bir yaptırım süreci olacak, hukuki süreç olacak. Fakat şu anda bile bu konuya dair haberlere girdiğinizde bu görüntülerin halihazırda bütün sosyal medyada çok önemli haber sitelerinin de sayfalarında bu fotoğrafların duruyor olmasını da yıllarca yayın dünyasında çalışmış biri olarak sorumsuzluk olarak gördüğümü de ifade etmek istiyorum.

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