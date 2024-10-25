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Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi

Türk Otomobil Fabrikası AŞ. (TOFAŞ), Rekabet Kurulu'nun Stellantis'in devri hakkındaki kararı ile ilgili açıklama yaptı. Fabrikadan yapılan açıklamada Rekabet Kurulu'nun devir ile ilgili taahhütleri yetersiz bulması hakkında, "İlgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç devam etmektedir" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 18:56, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:01
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Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi

Rekabet Kurulu, önceki gün Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin TOFAŞ tarafından devralınmasına yönelik sunulan taahhütlerin yeterli görülmediğini bildirdi. Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "29.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının ve bu kapsamda Peugeot, Citron, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı; 05.12.2023 tarihli açıklamamızda ise anılan işlemle ilgili alınması gereken izin konusunda Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği; 24.05.2024 tarihli açıklamamızda, Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği ve sürecin devam etmekte olduğu konuyla ilgili olarak yatırımcılara önemli gelişmelerin aktarılacağı" ifadelerine yer verildi.

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