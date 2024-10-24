AFAD: Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 21:16, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 21:18
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-10-24
Saat:21:04:09 TSİ
Enlem:37.93972 N
Boylam:36.63528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BgPuEi1ZyE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi