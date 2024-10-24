AFAD: Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş Onikişubat'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

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