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TUSAŞ gazisi Şahin: Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar

Dün Ankara'da gerçekleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu yaralanan İlker Şahin, "Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 21:50, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 21:51
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TUSAŞ gazisi Şahin: Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ankara'da gerçekleşen Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisine yapılan terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla yaralanan 25 yaşındaki Samsun Termeli İlker Şahin'i kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane yetkilileri tarafından tedavi ile ilgili bilgiler alan Başkan Kul, gazinin babası Mustafa Şahin ve ailesi ile de sohbet ederek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

"Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim"
Yaşanan hain saldırı anlarını Başkan Kul'a anlatan Gazi Şahin, "TUSAŞ'ta tekniker olarak çalışıyorum. Vardiya değişim saatimizdi işten çıkarken birden saldırmaya başladılar. Silah sesleri ile önümde bulunanlar yere düştü. O esnada ayağımdan vurulmuşum ama olayın sıcaklığı ile hissetmedim. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Vücuduma 4 kurşun isabet etmiş 3'ünü çıkardılar, biri ayağımda sinirlere çok yakın olduğu için bıraktılar. Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Bizler vatanımız için üretmeye devam edeceğiz. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Gaziye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kul ise şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz haftalarda gazimiz ile ilçemizde bir araya gelmiştik. Yaralandığını öğrenir öğrenmez hastanede ziyaretine geldim. Gazimiz çok metanetli ve Terme'ye selamı var. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızın çalıştığı gözbebeğimiz TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.


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