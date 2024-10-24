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Hakkari'de ekimde 1 metre kar kalınlığı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekim ayında görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 23:02, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 23:03
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Hakkari'de ekimde 1 metre kar kalınlığı

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, üs bölgesi yollarının da açık tutulması için çaba sarf ediyor.

Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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