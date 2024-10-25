Kadıköy'de kazanan çıkmadı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 00:02
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe'nin golünü 49. dakikada En-Nesyri kaydederken, ManU'nun golü ise 15. dakikada Eriksen'den geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 57. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.
Sarı-lacivertli ekip bu beraberlikle puanını 5'e çıkardı. Manchester United ise puanını 3 yaptı.