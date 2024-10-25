25 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı bitkisel üretim 2. tahmini ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

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