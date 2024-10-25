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25 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

25 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 00:03
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25 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapanış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Diyarbakır/14.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı bitkisel üretim 2. tahmini ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk-Alman Üniversitesinin 2024-2025 Akademik yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.15)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna'yı Esenler Erokspor Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Adana Demirspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Fatih Karagümrük-Adanaspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

5- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Romanya'nın CS Minaur takımına konuk olacak.

(Baia Mare/18.00)

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