Beşiktaş, Lyon deplasmanında zaferle dönüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Lyon'u Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte 3 puanla 27. sırada yer aldı. Lyon ise 6 puanla 10. sırada yer aldı.

Bu sezon Avrupa kupalarında Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Gedson Fernandes'in (4), bu turnuvalardaki son üç golünün asisti Rafa Silva'dan geldi.

İKİ TAKIM, SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTI

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik hain terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.