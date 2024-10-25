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25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 00:10
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25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/375

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Mikail TORUN, Ahmet Hamdi KASAPOĞLU, Zafer KANDEMİR ve Çağlar KÖSE atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Anıl GÜRSE S, Gökhan ATEŞ, Işıl SEZGİN BAL ve Naz BAŞARAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Slovenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye KUMAŞCIOĞLU,

- Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal SAYAN KOYTAK,

- Zambiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros DİCLE,

- İsviçre Konfederasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İNCESU,

- Çek Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin FEYZİOGLU, atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Ahmet Yesari EROĞLU ve Tolga TURAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Funda YÜCEL ve Vasfi Süleyman ÖZÇAKMAK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa AKKAYA atanmıştır.

24 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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