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Görev süresi belli oldu! Oruç Reis Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak

Bugün Somali'ye ulaşması beklenen Oruç Reis, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi projesi kapsamında bu ülkede petrol ve doğalgaz için veri toplayacak, sonuçlar yeni anlaşmalara zemin hazırlayacak. Oruç Reis yapılan anlaşma gereği, Somali denizlerinde her bir blokun 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ettiği 3 ayrı blokta münhasıran arama yapacak

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 08:14, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:17
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Görev süresi belli oldu! Oruç Reis Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak


Dünyanın en karışık deniz alanlarında bayrak göstermek için yola çıkan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin bugün Somali'ye ulaşması bekleniyor. 4 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden yola çıkan Oruç Reis, 20 günlük yolculuğun ardından Somali açıklarına varacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan 'Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı' kapsamında görev yapacak olan Oruç Reis'in yolculuğu sırasında güvenliğini donanma sağladı. Oruç Reis'e Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemileri eşlik etti.

YAKLAŞIK 7 AY SÜRECEK
Türkiye Gazetesinden Yeşim ERSLAN'ın haberine göre Oruç Reis yapılan anlaşma gereği, Somali denizlerinde her bir blokun 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ettiği 3 ayrı blokta münhasıran arama yapacak ve petrol bulursa üretme yetkisine sahip olacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 3 fırkateynin yanı sıra, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

TÜRK MÜHENDİSLER İNŞA ETTİ
Oruç Reis, Türk denizleri başta olmak üzere, tüm denizlerde arama ve araştırma yapmak maksadıyla üretildi. MTA ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliği ile üretilen Oruç Reis'in inşa çalışması tamamen yerli imkanlarla 2012 yılında başladı. 2015'te hizmete giren Oruç Reis ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatıldı. Oruç Reis, modern sevk ve manevra, jeofizik ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme-haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı su altı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla üretildi.

GEMİDE ANALİZ LABORATUVARI DA VAR
Gemide, alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan Oruç Reis ile petrol ve doğalgaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme haiz bilimsel araştırmalar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebildiği gibi, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

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