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Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısından sonra, stratejik öneme sahip bu tür tesislerin neden özel güvenlik tarafından korunduğu tartışmaları başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 08:18, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:07
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Askeri stratejist Kemal Olçar, TUSAŞ'ın Türkiye için çok önemli bir üs olduğunu belirterek tesisin profesyonelce korunmaya ihtiyacı olduğu, bu konuda daha dikkatli davranmak gerektiğini söyledi. Olçar, özel güvenlik meselesini masaya yatırmak gerektiğine dikkat çekerek "Şirketleri Emniyet Genel Müdürlüğü denetliyor ama silah kullanma ve reaksiyon yetkinliklerini masaya yatırmak lazım. Örgüt iki mensubunu kapıya kadar sızdırıyorsa başından sonuna kadar bazı şeyler gözden geçirilmelidir" dedi.

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de güvenliğin özel ya da devlet tarafından sağlanmasının çok büyük bir fark oluşturmayacağına, iki tarafın da eğitimlerinin hemen hemen aynı seviyede olduğuna dikkat çekti. Pekin "Bölgede zaman zaman tatbikat yapılmalı ve bunlar denetlenmeli. Özel güvenliği kaldırdığınız zaman devlete çok büyük bir yük bindireceksiniz. Bunun mali boyutu var. Kritik tesisleri insansız hava araçları ile koruyabilirsiniz. İçerisini bilen biri keşif yapmış olabilir. Bazı personelleri kullanmış olabilirler. Birkaç günde hazırlanıp yapılacak bir saldırı değil" diye konuştu.

Emekli Kurmay Albay Çağlar Özer ise bu tür kurumlarda güvenliğin 24 saat boyunca aktif olduğuna dikkat çekerek "Burada bir güvenlik zafiyetinden ziyade, casusluk faaliyeti var. Sadece iki kişinin yaptığı ve yapabileceği bir eylem değildir" ifadesini kullandı.

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