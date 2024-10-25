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CHP 27 Ekim'de 'yaşam hakkı' mitingi düzenleyecek, 29 Ekim'de Anıtkabir'e yürüyecek

CHP Genel Başkanı Özel, 27 Ekim'de İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda Teröre ve Şiddet Karşı Yaşam Hakkı Mitingi düzenleyeceklerini, 29 Ekim'de de Ankara'da birinci meclisten Anıtkabir'e yürüyeceklerini duyurdu. Özel, "Terör, bizi korkutamayacak, sindiremeyecek" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 08:33, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:36
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CHP 27 Ekim'de 'yaşam hakkı' mitingi düzenleyecek, 29 Ekim'de Anıtkabir'e yürüyecek

CHP MYK, TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısının ardından 'yaşam hakkı' mitingi düzenleyecek. MYK toplantısında alınan kararları sosyal medya hesabından video mesajla duyuran Genel Başkan Özgür Özel, "İki önemli karar aldık. Teröre ve Şiddet Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelemeksizin yapmaya karar verdik.

Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için 27 Ekim Pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Teröre ve Şiddet Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde buluşuyoruz. Yaşam Hakkı Mitingi'nde şiddetin her türlüsüne karşı yaşam hakkını savunacağız. Terör, bizi korkutamayacak, sindiremeyecek. Orada olacağız. Korkmayanlar ve sinmeyenler yaşam hakkını savundukça amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.

"Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu"
TUSAŞ saldırısının ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da tartışma konusu olduğunu dile getiren Özel, 29 Ekim'de Ankara'da birinci meclisten Anıtkabir'e yürüyeceklerini açıkladı.

CHP lideri şu ifadeleri kullandı: "101. yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara, bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz: Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Birinci meclisten ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğru Anıtkabir'e yürüyoruz. Aynı onun gibi, hiç korkmadan, hiç durmadan."

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