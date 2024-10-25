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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın, Mardin'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 09:26, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:35
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Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist "Faraşin-Bedran" kod adlı Ramazan Aktaş'ın, Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü mensubu Aktaş'ın, "Gürz-19" operasyonu kapsamında Mardin'in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü kararlılıkla sürecek." ifadesini kullanan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranan ve eylem hazırlığında olan terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü mensubuyla birlikte M16 tüfek, 1 AKİS tüfek, 5 dolu M16 şarjörü, 5 dolu AKİS şarjörü, 4 el bombası, 2 taşınır powerbank, 3 dürbün, 1 mühimmat yeleği, 1 sırt çantası, 1 termal şemsiye, 1 termal güneş paneli, 4 hilti şarj aleti, 1 ses kayıt cihazı, 1 el feneri ele geçirildi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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