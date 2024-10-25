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Deprem bölgesinde 15 bin kadına ulaşacak

Dijital Benim İşim Projesi'nin yeni döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılacak. Çalışma kapsamında, toplam 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Projeyle son 4 yılda yaklaşık 35 bin kadın kursiyere eğitim verilirken; 43 milyon lirayı aşkın sosyal değer elde edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 09:35, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:36
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Deprem bölgesinde 15 bin kadına ulaşacak

Dijital Benim İşim Projesi'nde yeni dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılacak. Çalışma ile 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Projenin hedefleri Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'ndeki toplantıda paylaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeye yaptıkları her 1 liralık yatırımın 14 liranın üzerinde sosyal değer oluşturduğunu gördüklerini anlattı. Hasan Süel, "Tüm veriler, proje hedeflerine uygun ve yüksek etkili sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Kadınların yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

43 MİLYAR LİRALIK SOSYAL DEĞER
Proje kapsamında son 4 yılda 21 ilde bulunan 155 halk eğitimi merkezinde 300'ü aşkın eğitimciyle yaklaşık 35 bin kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi. Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 86 kadın kursiyer, Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde istihdam edildi. Dijital Pazarlama Kampanya Yarışmaları'nda dereceye giren 9 kadın kursiyere de 80 bin lira can suyu sermayesi sağlandı. Sunulan eğitimlerle 43 milyon lirayı aşkın sosyal değer oluşturuldu.

Cabir Turğut/Yeni Şafak

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