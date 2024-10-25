Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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