Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de gözaltına alınan FETÖ zanlısı tutuklandı.
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 09:42, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:44
EDİRNE (AA) - Edirne'de gözaltına alınan FETÖ zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışını engellemek amacıyla yaptıkları koordineli çalışmalar sonucunda, FETÖ şüphelisi R.D'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.
R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.