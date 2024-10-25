Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle, yurtta barınma şartları, kalış süreleri, disiplin cezaları gibi konularda yeni düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliğe göre, yurtlarda barınma şartları arasında yer alan 'kasten işlenmiş bir suçtan dolayı altı veya daha fazla süreyle hapis cezası' almış olmama şartı bir yıla çıkarıldı. Yurtta kalmayı engelleyen suçlar arasına 'fuhuş' da eklenirken, eski yönetmelikte yer alan 'hayasızca davranışlar' ifadesi ise metinden çıkarıldı. Yeni yönetmelikte, yurtlarda barınmayı engelleyen "Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahküm olmaması" ifadeler yeni yönetmelikte yer almadı.

Yönetmelikle ayrıca yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması şartı da bir yıla çıkarıldı.

BARINMA SÜRESİ UZATILIYOR

Yönetmeliğe göre; yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt sonrası intibak ve muafiyet işlemleri sonucunda ilgili mevzuat gereği yeni öğretim programlarında alamadıkları dersler sebebiyle uzayan eğitim süreleri, barınma sürelerine eklenecek. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin yurt kayıtları silinecek ancak tekrar başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanacak. Bir öğretim kurumundan mezun olup ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayan öğrenciler, başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde ikinci öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar barındırılacak. Yurtta barınmakta iken değişim programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin burada geçirdiği eğitim süreleri normal öğrenim süresinden sayılmayacak.

DİSİPLİN CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Yönetmelikle, yurtlarda kalan öğrencilere verilecek disiplin cezalarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Eski yönetmelikte "Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, her bir fiile karşılığı olan ceza verilir" hükmü değiştirildi. Yeni yönetmelikle, "Bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir" şeklinde değiştirildi.

YURT ÜCRETİ ÖDEMELERİ

Yönetmelikle, yurt ücreti ödemeleriyle ilgili hükümler de yeniden düzenlendi. Buna göre, içinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye ayın son günü saat 23.00'e kadar süre verilecek. Ayın son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılacak. Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden mahsup edilecek. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye izleyen ayın 15'i saat 23.00'e kadar, ayın 15'inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00'e kadar süre verilecek. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de mahsup edilerek kayıtları silinecek.