Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından haftayı 34,28 T'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 17:30, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|37,2360
|37,2370
|34,2880
|34,2890
|Avro
|37,1100
|37,1110
|37,2150
|37,2160
|Sterlin
|44,4570
|44,4650
|44,5500
|44,5600
|İsviçre frangı
|39,5200
|39,5250
|39,5900
|39,5980
|ANKARA
|ABD doları
|34,2060
|34,2860
|34,2580
|34,3380
|Avro
|37,0700
|37,1500
|37,1750
|37,2550
|Sterlin
|44,3970
|44,6070
|44,4900
|44,7000