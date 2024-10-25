Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 37,2360 37,2370 34,2880 34,2890 Avro 37,1100 37,1110 37,2150 37,2160 Sterlin 44,4570 44,4650 44,5500 44,5600 İsviçre frangı 39,5200 39,5250 39,5900 39,5980 ANKARA ABD doları 34,2060 34,2860 34,2580 34,3380 Avro 37,0700 37,1500 37,1750 37,2550 Sterlin 44,3970 44,6070 44,4900 44,7000