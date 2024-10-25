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Dolar haftayı yükselişle kapattı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından haftayı 34,28 T'ye yükselerek kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 17:30, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:32
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Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları37,236037,237034,288034,2890
Avro37,110037,111037,215037,2160
Sterlin44,457044,465044,550044,5600
İsviçre frangı39,520039,525039,590039,5980
ANKARA
ABD doları34,206034,286034,258034,3380
Avro37,070037,150037,175037,2550
Sterlin44,397044,607044,490044,7000

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