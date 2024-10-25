Yalova'da vahşi cinayet: Kadın girişimci domuz bağıyla öldürüldü

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 sokaktaki binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit (55), 23 Ekim akşamı kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı kocayı evinde ağırladı.

Hırsızlık amacıyla Cerit'in el ve ayaklarını bağlayan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyan çift, bir süre sonra 77 ACV 974 plakalı ticari araçla evden ayrıldı.

Haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, itfaiye görevlilerinin yardımıyla eve girdi. Sağlık ekiplerince öldüğü tespit edilen kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canan Cerit'i öldürdükleri değerlendirilen İranlı çiftin, ayrıldıkları ticari araçla il merkezinde Sefabey Caddesi'nde bulunan bir otoparka girdiği tespit edildi. Otoparkta bulunan araçta polis ekiplerince inceleme yapıldı. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı.

Ziynet eşyalarını çalıp kaçtılar iddiası

Cerit'in cenazesi otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alındı. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi. Ülkelerine kaçtıkları ileri sürülen İran uyruklu çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı. İran uyruklu 1'i kadın 3 kişi, olay öncesi eve girerken sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Dün saat 10.30 sıralarında kaydedilen görüntülerde, 3 şüphelinin Cerit'in 2'nci katındaki dairede oturduğu 4 katlı binaya girdiği, şüphelilerden birinin bir süre sonra binadan çıktığı, yeniden eve döndüğü değerlendirilen şüphelinin, diğer erkek şüpheliyle birlikte tekrar binadan çıktığı görüldü. Elinde poşet bulunan kadın şüphelinin, binadan ilk çıkan şüpheliyle birlikte yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Toprağa verildi

Canan Cerit'in cenazesi Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii'ne getirildi. Burada İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cerit'in naaşı Termal İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.