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Hem polisten kaçtılar hem de muhabire tehditler savurdular

Eskişehir'de meydana gelen olayda kasksız, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisten kaçmaya çalıştı. Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini, "Dayak atarım sana, yemin ederim döverim" diyerek tehdit etti. İşte haberin detayları

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 11:27, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:28
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Hem polisten kaçtılar hem de muhabire tehditler savurdular

Olay, dün saat 15.40 sıralarında Eskişehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik polisinin peşine düştüğü kasksız ve plakasız bir motosikletli, araç girişinin yasak olduğu Adalar Bulvarı üzerinden kaçma girişiminde bulundu.

Bu esnada hız yaparak vatandaşları tehlikeye atan sürücü, motosikletli trafik polisini görünce aracını sağa çekti. Polisin kaçmaması için uyardığı sürücü, İsmet İnönü Bulvarı'ndaki ekip aracının yanına götürüldü.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye hem ehliyeti olmaması hem de plaka takmaması nedeniyle ceza yazıldı. Trafik denetimlerini sürdüren ekipler, 18 yaşını geçen vatandaşların araç kullanmak için ehliyet alması gerektiğine dikkat çekti.

"AĞABEY SÖYLE ÇEKMESİN, YEMİN EDERİM DÖVERİM"

Motosikletin arkasında yine kasksız şekilde yolcu olarak bulunan genç bir erkek şahıs da o esnada görüntü çeken İHA muhabirini tehdit etti. Şahıs, olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi alan ve fotoğraf çeken muhabire, "Dayak atarım sana" ifadesini kullandı.

Muhabirin basın mensubu olduğunu ve işini yaptığını belirterek personel kartını göstermesine rağmen tehditler savuran şahıs, polis ekiplerine de, "Ağabey söyle çekmesin, yemin ederim döverim" dedi.

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