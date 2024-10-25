TUSAŞ saldırısında yaralanan 14 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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