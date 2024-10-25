Öğretmenler Ders mi versin, Denetim mi yapsın?

Eğitim alanında birçok kriz devam ediyor. Öğretmenlere yönelik sürdürülen görevler ise artmaya devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda ki temizlik sorunu gündemde yerini almıştı. Birçok okulda yetersiz eleman sorununa karşı öğretmenler temizlikleri gerçekleştirmişti. Şimdi ise bazı okullarda öğretmenlere kantin denetleme görevi verilmesi tepki çekti.

YASAL MEVZUAT BULUNUYOR AMA OKULLARDA ÖĞRETMENE DENETLETİLİYOR

Milli Gazeteden Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, Okul Aile Birliğine verilen yetki ile özel kantin işletilmesi yoluna gidilebilirken, büyük ölçekli okullarda ihale yolu ile özel işletmeler kantin işletmektedir. Bu kantinlerin Mali ve sağlık açısından denetlenmesi için yasal mevzuat bulunurken son dönemlerde bazı okullarda kantinin denetlenmesi için öğretmenlere görev verilmesi tepkilere neden oldu.

DENETLEME FAALİYETLERİNDE ÖĞRETMENLERE GÖREV VERİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Eğitim Sendikası (AES), kantin denetlemesinde görevin Sağlık Bakanlığında olduğunun altını çizerken, Okul Aile Birliği tarafından ihale yapılmasının denetleme görevinin öğretmene verilmesi için bir sebep olmadığını belirterek, "Biyoloji öğretmeni olmak, kantin denetleme yetkisi var demek değildir. Ayrı konu ve uzmanlıklardır. Öğretmenlerin onca görevleri yanında getirdiği iş yükü de cabasıdır. Bu nedenlerle, okullarda kantin denetleme faaliyetleri konusunda öğretmenlere görev verilmemesi gerekmektedir. Bu talebimizi Anadolu Eğitim Sendikası olarak bakanlığa ilettik" ifadeleri kullanıldı.