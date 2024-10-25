MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 12:58, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:05
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.