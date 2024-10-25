TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi

'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
20 Bin Öğretmen Ataması İçin Mülakat Sonuçları Bekleniyor
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
Vekillere casusluk brifingi!
Vekillere casusluk brifingi!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Kira enflasyonunda gerileme sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
FETÖ elebaşına QR kodlu defin
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Samuray kılıçlı katilin cezası onandı
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Ana sayfaHaberler

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını PKK üstlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesisine yönelik düzenlenen terör saldırısını, bölücü terör örgütü PKK üstlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 13:37, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:04
Yazdır

Beş kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Örgütün Kandil kampından yapılan açıklamada, saldırının "Apocu fedai ruhla gerçekleştiğinin" belirtilmesi dikkati çekti. Hain eylemi üstlenen örgüt, TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen intihar eyleminin, sözde "Ölümsüzler Taburu" adlı örgüt içi bir hücre tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

PKK içindeki "Asya Ali" kod adlı Mine Sevjin Alçiçek ile "Rojger Helin" adlı 2 terörist tarafından düzenlenen eylemin, Kandil'den yönlendirildiği anlaşıldı.

Hain saldırıya ilişkin açıklama

PKK'nın, terör örgütüne yakın bir sitede yer verilen açıklamasında saldırının "Apocu fedai ruhla gerçekleştiğinin" belirtilmesi dikkati çekti. Alçak saldırıyı üstlenen PKK, 5 şehidin olduğu olayla ilgili "Sivillerin hedef alınmadığı" propagandasını yaptı ve "Zorunlu olarak bir kişi yaşamını yitirdi" denildi.

Uzun süre önce planlandı

Eli kanlı terör örgütü PKK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyla alakası olmadığı ve uzun süre önce planlandığını açıkladı; "Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur"

Alçak saldırıda 5 kişi şehit oldu

23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Saldırı şöyle gerçekleşti:

Biri kadın 2 terörist Kahramankazan'da bir ticari taksiye bindi. Sürücüyü öldürüp arka koltuğa koyan teröristler, gasp ettikleri taksiyle saat 15.26'da TUSAŞ kampüsüne geldi. 2 terörist araçtan iner inmez uzun namlulu silahlarla vardiya çıkışındaki personele ateş açtı.

Kadın terörist, nizamiyede kendini patlattı, erkek terörist ise yan binaya girdi. Üst kata çıkan terörist ateş açarak odaları dolaştıktan sonra koridordu kendini patlattı. Saldırıda taksi şoförü Murat Arslan'ın yanı sıra TUSAŞ'ta görevli Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.

Müşteri gibi binmişler, taksiciyi yolda durdurup vurmuşlar
TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri kadın iki saldırganın, Kahramankazan'daki duraktan 06 JMT 07 plakalı taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi.

Saldırganlar taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber