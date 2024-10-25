Başkentte güvenlik önlemleri artırılıyor

Çarşı girişlerinde, toplumsal amaçlı olaylar için güvenlik eğitimleri verilmiş K-9 köpekleri de kullanılıyor.

Yer altı çarşısına girenleri metal el detektörleriyle arayan güvenlik personeli, TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından, yolcu güvenliğini ön planda tutmak amacıyla metro çarşısı girişlerinde yer alan x-ray cihazlarını da daha sık kullanmaya başladı.

ABB, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'dan yer altındaki metro çarşısına girilen 13 kapıda,102 güvenlik personeli, 3 özel eğitimli K-9 köpek, x-ray ve metal el detektörleriyle yapılan güvenlik uygulamasını yoğunlaştırdı.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının ardından, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki yer altı çarşısında güvenlik tedbirlerini artırdı.

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