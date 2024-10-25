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Erdoğan: Toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan," Fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması dikkate değerdir. Savunma ihracatımızı 5,6 milyar dolara çıkardık, geçen yıl 230'dan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 15:10, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:24
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Erdoğan: Toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde "SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı" konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önceki gün TUSAŞ'ın yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Bu kalleş saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüzde kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedelerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür.

"TERÖR BARONLARINI VURACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyet devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne kapasitesine sahiptir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir milletimizin huzurunu hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak en sonunda kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiştir.

"KİRALIK KATİL SÜRÜLERİNİN EMELLERİNİN NE OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları ele aldık. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ, TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Tuzağa düşmeyeceğiz taviz vermeyeceğiz, birlik beraberliğimizden taciz vermeyeceğiz. İç karışıklık senaryoları yazanların oyunlarını bozacağız, heveslerini kursaklarında koyacağız."

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