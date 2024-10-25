Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildi
Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 16:11, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:53
Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."