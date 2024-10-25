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Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir şekilde akademinin içindeki rehin olayı yaşanmamıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 17:13, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:15
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Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hastanelerdeki tedavi sürecinde 112'den buraya hızlı şekilde getirilmesine büyük titizlikle, özenle destek olan, başhekimlerimizden tüm sağlık çalışanlarınıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

"Kadın terörist yaralanınca kendini patlattı"

TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var.

15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 polis özel harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildiği için hemen oraya geliyorlar. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler var, kapılar var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor.

Kapıya en az 60-70 kilometre hızla kapıya vurarak içeri giriyor. Elindeki koruyucu kalkanlarla 17 kahraman özel harekat polisimiz oraya giriyor. Şoka giren erkek terörist iki el bombası atıyor. İki arkadaşımız orada hafif yaralanıyor ama hemen o bina içinde yukarı kaçmaya başlıyor. Arkadaşlarımız temkinli ama devamlı sürede ateş açmaya başlıyor.

"Rehin alınma durumu yaşanmadı"

Polis özel harekatımın cesareti, cevvalliği, ani ve doğru karar vermesi hiçbir şekilde orada çalışan arkadaşlarımızın rehin alınmasıyla ilgili durumu yaşatmamıştır.

Panikleyen terörist üçüncü kata çıkıyor. Tuvalete saklanıyor. Orada sıkışıp kalıyor. 16.40; yani bizim polis özel harekat kahramanlarımızın içeriye girişinden 48 dakika sonra buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralandı.

15.26 menfur saldırıyı başlattığı an, 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir jandarmamda bir mermi izi yok.

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