DİAYDER üyelerinin yargılandığı terör davasında karar açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, davada kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Söz verilen tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.

- 16 sanığa hapis cezası verildi

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ekrem Baran, Rıza Oğur ve Mehmet Emin Aslan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar Ali Fuat Hatip, Aydın Ayhan, Fahrettin Ülgün, Hafit Tunç, İbrahim Şek, Nasri Tonğuç, Nezir Erdemci, Nur Mehmet Işık ve Mehmet Şimşek'de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanıklar Sefa Mehmetoğlu ve Mehmet İnan'ın eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçu kapsamında kaldığını değerlendiren heyet, sanıkları bu suçtan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanıklar Fevzi Barış ve Lütfi Büyükefe'yi de "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

- 6 sanığa beraat

Mahkeme heyeti, sanıklar Halil Bulut ve Hasan Karahan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", sanıklar İbrahim Yalın, Abdulhadi Öztekin, Ali Demir ve Mehmet Nas'ın da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Sanık Enver Karabey'in 13 Haziran'da hayatını kaybetmesi nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 23 sanık hakkında hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in, terör örgütü KCK sözleşmesinde "Azınlıklar ve İnanç Grupları Komitesi" adı altında örgütlenen ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif sözde "Kürt Diyanet İşleri" olarak kurulduğu belirtilmişti.

İddianamede, derneğin örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da faaliyet sırasında etkisiz hale getirilen kişilerin ailelerinin örgüte bağlılığının artması ve kopmaması adına kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir şekilde şahıslara ulaştırıldığı kaydedilmişti.

İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dağıtıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, 23 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3,5 ile 15'er yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti.