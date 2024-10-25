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TUSAŞ'a yapılan terör saldırına karşı icra edilen operasyonun süreçleri

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili icra edilen operasyon sürecinin detaylarını paylaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 19:04, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 19:04
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TUSAŞ'a yapılan terör saldırına karşı icra edilen operasyonun süreçleri

23 Ekim günü TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı. Jandarma ve Emniyet timlerinde oluşan 730 personelin müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonda saldırgan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Gerçekleştirilen saldırı ve operasyon süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler ise şu şekilde:

"15:26 - Teröristlerin taksiyle TUSAŞ yerleşkesine gelmesi ve ilk saldırıyı gerçekleştirmesi.

15:30 - Özel Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin'in ateş açtığı kadın teröristin kendisini patlatması.

15:40 - Olay yerine jandarma komutasında 2 zırhlı araç ve 10 personelin müdahale etmesi.

15:52 - Polis Özel Harekat Timinin zırhlı araçla TUSAŞ akademi binası girişindeki turnikeleri kırarak içeriye girmesi.

16:09 - Polis Özel Harekat Timinin helikopter ile bölgeye intikale başlaması.

16:13 - Polis Özel Hareket Timi tarafından bina girişinde bulunan TUSAŞ personelinin tahliyesine başlanması.

16:20 - Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 'Ejder 120' Timinin, müdahalede bulunan Polis Özel Harekatçılara katılarak binanın arka kapısından giriş yapması.

16:24 - Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığından 1. JOPER Timinin S-70 Genel Maksat Helikopteriyle TUSAŞ tesisine iniş yapması.

16:40 - Polis Özel Hareket ekiplerince müdahale sırasında TUSAŞ akademi binasının ikinci katında bulunan erkek teröristin kendisini patlatması. 5 Polis Özel Harekat personelinin yaralanması.

17:15 - Binada arama yapılması ve TUSAŞ personelinin binadan tahliye edilmesi.

17:30 - Bölgenin tamamen emniyete alınarak olay yeri inceleme birimlerince incelemelerin başlatılması."

Operasyonda 479 Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 730 personelin görev aldığı belirtildi.

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