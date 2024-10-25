Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Abdulkadir S. (17) ve Abdulsamet A'nın (16) 7 Mayıs günü saat 09.40 sıralarında söz konusu okulda olduğu, okula gelen sanık Yousif K'nin Abdulsamet A. ile tokalaştığının tespit edildiği kaydedildi.

Sanıklardan Abdulkadir S'nin Yousif K'yi görmesi üzerine okula girdiği, diğer sanık Abdulsamet A'nın da Yousif K'ye okulun kapısını açtığının belirlendiği anlatılan iddianamede, Yousif K'nin odasına girdiği okul müdürü Oktugan'ı belindeki tabancayla öldürdüğü aktarıldı.

İddianamede, Abdulkadir S'nin, Oktugan'ın odasından çıkan Yousif K'ye kapıyı açarak, olay yerinden uzaklaşmasına yardım ettiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Yousif K, söz konusu okula 2023'ün ilk döneminde başka okuldan geçtiğini, aynı yılın aralık ayında hakkındaki disiplin cezalarından dolayı annesi Nada K'nin okula geldiğini anlatarak, müdürün odasında annesiyle aralarında Arapça konuştukları için Oktugan'ın annesine küfredip üzerine yürüdüğünü öne sürdü.

Yaşananlar nedeniyle polisi aradıklarını, daha sonra okulu terk ettiğini, yaşananları kendisine yediremediğini iddia eden Yousif K, 6 Mayıs'ta karşılaştığı arkadaşı Muhammed Günay G'ye Oktugan'ın okulda çalışmaya devam edip etmediğini sorduğunu kaydetti.

Yousif K, Oktugan'ın hala okulda çalıştığını öğrenince arkadaşına, "Gelip dövsem iyi olmaz mı?" diye sorduğunu, onun da ''Çok iyi olur, karnına vurursun, bacağına vurursan ölmez, karnına sık." dediğini öne sürerek, Gaziosmanpaşa'da M.K. isimli kişiden aldığı tabancayla okula gitmeye karar verdiğini anlattı.

- Diğer sanıklarla samimiyeti olmadığını iddia etti

Öteki sanıklarla samimiyeti bulunmadığını, okula geleceğinden kimsenin haberi olmadığını iddia eden Yousif K, olay yerine geldiğinde doğrudan Oktugan'ın odasına geçtiğini, Oktugan'ın kendisini görünce ayağa kalkıp elini havaya kaldırması üzerine vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

Sanık Yousif K, silahında iki mermi bulunduğunu, ikisinin de Oktugan'ın karnına isabet ettiğini belirterek, olaydan sonra silahı ve cep telefonunu Alibeyköy Barajı'na attığını anlattı.

Sanık, ifadesinin devamında, sosyal medya hesabında başkasının sesi ile oluşturulmuş "Kafasına sıktım." yazılı fotoğrafı olaydan iki gün önce yaptığını öne sürdü.

- Okul müdürünün odasında ırkçı tartışma yaşanmadığı bilgi sahiplerinin ifadesiyle doğrulandı

İddianamede, sanığın Oktugan'ın odasında yaşandığını iddia ettiği küfürlü tartışmaya ilişkin bilgilerine başvurulan Rümeysa Atak, Kadriye Deveci, Murat Kaya, Tuğba Ekinci, Firdevs Süreyya Demirci ve Ömer Demirel'in ifadeleri de yer aldı.

Bilgi sahipleri, ifadelerinde, Yousif K'nin öğretmenine küfür etmesi üzerine okuldan ilişiğinin kesilmesi için annesinin okula çağrıldığını, Türkçe bilmelerine rağmen sanık ve annesinin aralarında Arapça konuştuklarını anlattı.

Oktugan'ın, bu konuşmaları anlayamadığını, Türkçe konuşmaları gerektiğini söylediğini, sanığın Oktugan'a "Sana mı soracağım, istediğim gibi konuşurum." diyerek el-kol sallamaya başladığını ifade eden tanıklar, anne Nada K'nin ise "Beceremiyorsanız o zaman okuldan alırım, paramı istiyorum." dediğini kaydetti.

Bilgi sahipleri, ifadelerinin devamında, Oktugan'ın Nada K'ye ''Aranızdaki konuşmayı anlayamadığımızdan dolayı Türkçe konuşmanızı istedim. Yanlış anlaşılacak ya da tepki gösterilecek bir durum söz konusu değildir." dediğini, Oktugan'ın ne öğrencilere ne de öğretmenlere yönelik kötü söz veya davranışı olmadığını, tartışma sırasında da sanık veya annesine yönelik hakaret veya ırkçı ifadeler kullanmadığını aktardı.

İddianamede, bilgi sahiplerinin ifadeleriyle de ırkçılık ve hakaret içeren tartışma yaşanmadığının doğrulandığı, olayla ilgili polis çağrılmadığının da belirlendiği, tüm bu nedenlerle haksız tahrik unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

- Okuldan ilişiğinin kesilmesi nedeniyle müdüre husumet besledi

Sanık Yousif K'nin okuldan ilişiğinin kesilmesi nedeniyle Oktugan'a husumet beslediğinin ifadelerinden anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, şu tespit yer aldı:

"Aralık 2023'te gerçekleşen bu olay sonrasında karar ile fiilinin icrası arasında makul bir süre geçmesine, ulaştığı ruhi sükunete rağmen sebatla, ısrarla ve soğukkanlı bir şekilde planını gerçekleştirdiği, olaydan bir gün önce de kastını ortaya koyan beyanlarda bulunarak, olay günü eylemini planladığı şekilde icra ettiği belirlendi."

- Ceza istemleri

İddianamede Yousif K'nin, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklar Abdulkadir S. ve Abdulsamet A'nın ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede ayrıca, Enes Malik E, Muhammet S, ve Arda A. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bilgisi yer alırken, olay tarihinde 18 yaşından büyük olduğu belirlenen şüpheli Muhammed Günay G. hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

İddianame, İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.