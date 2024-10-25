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YSK'ya Dünya Seçim Organları Birliği'nden 'Şeffaflık Ödülü'

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), Kolombiya'da düzenlenen Dünya Seçim Organları Birliği (A-WEB) 6. Genel Kurul'unda "Seçimlerde En İyi Uygulamalar ve Şeffaflık Ödülü" verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 20:26, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:01
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YSK'ya Dünya Seçim Organları Birliği'nden 'Şeffaflık Ödülü'

Başkent Bogota'da düzenlenen törende YSK adına ödülü YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Serdar Mutta aldı. Yener ve Mutta, daha sonra AA muhabirine toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantı süresince diğer ülkelerin yüksek seçim kurulu temsilcileriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Yener, Türkiye'ye döndüklerinde edindikleri izlenimleri ve tecrübelerini YSK ile değerlendireceklerini söyledi.

Yener, Türkiye'de seçim sisteminin daha da mükemmelleştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Burada edindiğimiz izlenimler ve bilgiler bize şunu gösterdi ki dünyada seçim kurulunda hakimlerden oluşan tek kurul Türkiye Yüksek Seçim Kurulu diyebiliriz. Bu da bizim sistemimizi diğer ülkelerden ayırıyor." ifadesini kullandı.

Türk halkının diğer ülkelere oranla sandığa katılımının "oldukça yüksek" olduğunun altını çizen Yener, "Biz de katılım yüzde 80'lerin altına düşmüyor. Bu husus da Türk halkının demokrasisine ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Çoğu ülkelerde yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor." diye konuştu.

Yener, Türkiye'nin demokrasiye olan saygısının ve bağlılığının önemine vurgu yaptı.

- "Türkiye'de mükemmel bir seçim sistemi var"

A-WEB Genel Kurul Toplantısı'nda seçim kurulu temsilcileri ve akademisyenlerin, seçim sistemleri ve yapay zeka üzerine sunumlar yaptığını aktaran Yener, "Burada edindiğimiz izlenimlere dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'de mükemmel bir seçim sistemi var." diye konuştu.

YSK Başkanı Yener, bir sonraki A-WEB Genel Kurul Toplantısı'nın Filipinler'de yapılacağını hatırlatarak, Türkiye'yi orada da en iyi şekilde temsil edeceklerini aktardı.

YSK üyesi Mutta da Türk halkının demokrasiye olan inancının "oldukça yüksek bir seviyede" olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki seçim sisteminin dünyadaki diğer ülkelere göre çok daha sağlıklı ve işlevsel olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Elektronik oylama sistemine değinen Mutta, A-WEB toplantısına katılan ülke temsilcilerinin ülkelerindeki mevcut elektronik oylama sistemi hakkında da bilgi alışverişinde bulunduklarını belirti.

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