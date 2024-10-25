1 Ocak'ta zorunlu olacak: 10 soruda doğrulanmış ilan uygulaması
1 Ocak'ta zorunlu olacak: 10 soruda doğrulanmış ilan uygulaması
İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama
İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama
MB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
MB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
29 bin 311 deprem konutu yarın hak sahiplerine teslim edilecek
29 bin 311 deprem konutu yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Hükümet enflasyonu düşürmek için vergi zamlarını frenleyecek!
Hükümet enflasyonu düşürmek için vergi zamlarını frenleyecek!
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi
Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
2024-DGS ek tercihleri başladı
2024-DGS ek tercihleri başladı
DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
'Öğretmenler Günü'nden önce atama sonuçları açıklanacak'
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
'16 milyon lira vergi ertelemesi gündemde'
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
TUSAŞ'a terör saldırısında yeni detaylar! Kebapçıda geçen 2 saat
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
Yasa dışı bahiste bataklık derinleşiyor
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'TUSAŞ' saldırsı: 'Katırla geçer uçarak geçemez'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
'Sağanak geliyor, sis ve pus bekleniyor'
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
IMF'den Türkiye mesajı: Dikkati çeken asgari ücret tavsiyesi
Vekillere casusluk brifingi!
Vekillere casusluk brifingi!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Stratejik kurumlara profesyonel koruma şart!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Vatandaşların iade talebi bile karşılanmıyor!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bahçeli ikinci Sevr hayalini engelledi!
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Bloomberg asgari ücrete zam oranını hesapladı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama

İzmir Aliağa Liman Başkanlığında "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının işlendiği tespitiyle İzmir merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 22:12, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:22
Yazdır
İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında Aliağa Liman Başkanlığında görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında; Aliağa ilçesinde bulunan limanlara gelen gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması, gemilerin getirmiş olduğu konteynır sayılarındaki tutarsızlıklar vb. konulara cezai işlem uygulamak yerine bahse konu fiillere göz yumulması karşılığında hesaptan ve elden para alış verişi olduğu tespit edildi. Bu kapsamda "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının işlendiği tespiti ile söz konusu hususlar MASAK verileri, yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları ile kamera görüntüleri ile delillendirildi.

3.5 milyonluk rüşvet

Dosya kapsamında tespit edilen toplam 61 hedef şahıstan 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Ekim'de saat 07.00'da İzmir merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şahısların tamamı gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramada şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Şüphelilerin gözaltında kaldıkları süre zarfında alınan ifadelerinden hareketle 1 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 33 oldu. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olduğu değerlendiriliyor.

23 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından, Aliağa Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı, şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber