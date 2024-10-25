Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ekim 2024 22:18, Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 22:22
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecekler.
Kılavuza göre atama tercihleri 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.