Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu yayımlandı

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı.

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