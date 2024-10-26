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'Enerji tarlası' vaadiyle dolandırıcılık: 47 gözaltı

Farklı illerde güneş enerjisi santrali kurularak yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının parsellere bölünüp üye müşterilere satılacağı ve elektrik kazancının kira getirisi olarak ödeneceği vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 47 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 07:27, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:47
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'Enerji tarlası' vaadiyle dolandırıcılık: 47 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilere 2022 yılında internet üzerinden yapılan ilanlar vasıtasıyla Kainat Holding AŞ nezdinde "Enerji Tarlası" isimli projenin tanıtıldığı anlaşıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki üretim alanlarında güneş enerjisi santralleri kurulup yenilenebilir enerji üretileceği, üretim alanlarının özel parsellere bölünüp üye olan müşterilere satılacağı ve buradan üretilen elektrik kazancının kira getirisi olarak müşterilere ödeneceğinin vadedildiği belirlendi.

Müştekiler, ifadelerinde, yazılı-görsel medyada gördükleri adı geçen projeye ilişkin reklamlardan sonra sisteme dahil olmaya karar verdiklerini, noter üzerinden parsellere ilişkin hisse devir işlemleri gerçekleştirdiklerini, bazı müştekiler satın aldıkları parseller oranında 2-3 ay kira ödemesi alırken kimi müştekilerin hiç ödeme almadıklarını, Nisan 2024'ten itibaren şirket nezdinde muhatap bulamadıklarını ve bu şekilde dolandırıldıklarını beyan ederek şikayetçi oldu.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının raporu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sitesinden parsellerin durumuna ilişkin yapılan sorgulamalarda, satılan parsellerin tarla olduğu, parseller üzerinde güneş paneli ya da herhangi bir yapının bulunmadığı belirlendi.

Kainat Holding AŞ ve bağlı kuruluşları tarafından yapılmış herhangi bir başvuru olmadığı tespit edilen soruşturmada, adı geçen şirket üzerine güneş enerjisi paneli olmadığı halde varmış gibi parsel kiralayarak sisteme giren kişilerden para tahsil edildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporunda, parsel satışıyla müştekilere yapılan ödemeler arasında 178 milyon lira fark bulunduğu, bu miktarın suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

Şüphelilere ait 24 iş yerinde arama yapılmasına karar verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 47 şüpheliden 23'ü "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama, 22'si ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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